Am Dienstagabend geriet Dresden nur im dritten Satz kurz ins Hintertreffen und musste dort einem kleinen Rückstand hinterherlaufen. Am Ende ging der Satz aber mit 25:22 an das Waibl-Team. In Abschnitten eins und zwei hatte der DSC seinen Kontrahenten klar beherrscht und nur zwölf bzw. neun Punkte zugelassen.



Der Achtelfinal-Gegner wird erst am Mittwoch zwischen der israelischen Vertretung Hapoel Kfar Saba und dem Schweizer Erstligisten TS Volley Düdingen ermittelt.