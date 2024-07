Die Volleyballerinnen des Dresdner SC starten in diesem Jahr gegen ein französisches Team in die Europapokal-Saison. Im Sechszehntelfinale des CEV-Cups treffen die DSC-Frauen auf Vandœuvre Nancy Volley-Ball. Das ergab die Auslosung am Dienstag (16.07.2024). Das Hinspiel in Vandœuvre-lès-Nancy findet zwischen dem 5. und 7. November statt, das Rückspiel in Dresden dann am 13. November.