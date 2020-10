Die Gastgeberinnen starteten am Samstag (24.10.2020) konzentriert ins Spiel: Dresden zeigte sich taktisch gut eingestellt und schlug druckvoll auf. Zudem stand die Blockabwehr sicher. Im zweiten Satz fand Münster dann deutlich besser in die Partie, die Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Doch in der Schlussphase spielte der DSC seine Stärken aus und sicherte sich mit einem Aufschlagpunkt auch diesen Satz.