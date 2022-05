Volleyball-Bundesligist Dresdner SC verstärkt sich mit der kroatischen Nationalspielerin Mika Grbavica. Wie der Supercup-Gewinner am Donnerstag (19.05.2022) mitteilte, wechselt die Diagonalangreiferin von Mladost Zagreb an die Elbe und unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Grbavica ist der vierte Neuzugang beim Meisterschaftsdritten. Die 20-Jährige soll die Nachfolge von Top-Scorerin Maja Storck antreten, die den DSC nach zwei erfolgreichen Jahren verließ. "Ich habe Mika schon eine Weile beobachtet. Sie bringt alles mit, was auf ihrer Position benötigt wird. Eine große Menge an Temperament, Dynamik, Mut, Siegeswille. Zudem ist sie durchaus veranlagt in den defensiven Elementen, was man nicht von allen Diagonalangreiferinnen behaupten kann", sagte DSC-Trainer Alexander Waibl.