Zum siebten Mal starten die Volleyball-Frauen des Dresdner SC in der Champions League. Am Dienstag (23.11.2021) ist der Auftakt beim polnischen Erstligisten Developres SkyRes Rzeszow (Ab 18 Uhr im Ticker in der "SpiO"-App) in die Gruppenphase. "Das ist ein Team mit physisch starken Spielerinnen, die alle einen schnellen Arm haben“, schätzte DSDC-Coach Alexander Waibl den ersten Gegner ein.