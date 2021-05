Der Kader des Dresdner SC für die kommende Saison nimmt weiter Formen an. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wurden die Verträge mit Zuspielerin Jenna Gray und Mittelblockerin Madeleine Gates um ein Jahr verlängert. Beide hatten großen Anteil am Erfolg der abgelaufenen Saison, die mit dem Gewinn der Meisterschaft gekrönt wurde.