Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben sich bei Vizemeister SC Potsdam bedient und Außenangreiferin Hester Jasper verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag (25.05.2023) mitteilte, erhielt die Niederländerin einen Einjahresvertrag. "Ich freue mich sehr darauf, zum Team zu stoßen und gemeinsam zu kämpfen", sagte die 1,75 Meter große Punktejägerin, die bereits für Suhl und Stuttgart aufgeschlagen hatte. "Außerdem mag ich es sehr, in der Arena Dresden zu spielen, sie ist eine meiner Lieblingshallen in der Bundesliga, weil sie eine tolle Atmosphäre mit den Fans hat."