Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wechselt die 21-Jährige vom Liga-Konkurrenten Ladies in Black Aachen an die Elbe und unterschreibt einen Einjahres-Vertrag. Mit der Verpflichtung der Diagonalangreiferin ist dem fünfmaligen deutschen Meister ein echter Transfercoup gelungen. Storck war in der abgelaufenen Saison nicht nur die Top-Scorerin und erfolgreichste Angreiferin der Liga, sondern wurde auch achtmal zur "Wertvollsten Spielerin" gekürt.