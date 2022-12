Volleyball Dresdner SC erlebt Horror-Rückreise aus Italien

Doppeltes Pech für die Volleyballerinnen des Dresdner SC: Zunächst hatte der Bundesligist am Mittwochabend sein Europacupspiel nach couragierter Leistung bei Usto Arsizio mit 1:3 verloren, dann folgte eine chaotische Rückreise, die auch am Freitagvormittag noch nicht beendet war.

Übernachtung auf dem Münchner Flughafen

Geschäftsführerin Sandra Zimmermann schilderte "Sport im Osten", wie es zu diesem Chaos kommen konnte. "Laut Plan wäre das Team am Donnerstag 16:20 Uhr in Dresden gelandet. Aber schon in Mailand waren sie mit vierstündiger Verspätung gestartet. In München dann sollte es gestern 22:20 Uhr weiter in Richtung Dresden gehen, dann wurde der Abflug – wie fast alle Inlandsflüge - wegen Eisregens kurz vor dem Start storniert. Am Lufthansa-Stand bildeten sich hunderte Meter lange Schlangen, eine Chance auf eine Übernachtung in München gab es auch nicht mehr."

Die Mannschaft des Dresdner SC musste die Nacht auf dem Flughafen in München verbringen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa So mussten Mannschaft und Betreuer auf dem Flughafen nächtigen. Und da es auch am Freitag keine Möglichkeiten eines Fluges mehr gab, schickte der Buspartner des DSC einen Reisebus nach München. "Der sammelte das Team 6:30 Uhr ein und soll gegen 12:30 Uhr in Dresden ankommen", sagte Zimmermann.

Kurze Pause, dann geht es nach Schwerin

Samstag wartet bereits in Schwerin der nächste Brocken auf die Volleyballerinnen des Dresdner SC. Bildrechte: IMAGO/Hentschel So weit, so schlecht. Denn der Reisestress endet nicht in der sächsischen Landeshauptstadt. Denn 90 Minuten nach dem Ankommen heißt es für Trainerteam und Mannschaft wieder in den Bus steigen. Denn dann geht es nach Schwerin, wo am Samstag das nächste Bundesliga-Spiel wartet. "Das ist schon eine Katastrophe, wir sind aber froh, dass alle gesund und munter sind." Eine Chance, das Spiel in Schwerin zu verlegen, geben laut Zimmermann die Regularien des Verbandes nicht her. Heißt: Zähne zusammenbeißen und durch.

Starker Auftritt in Italien - Rückspiel am Mittwoch

Und am kommenden Mittwoch (19 Uhr im Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) kommt es zum Rückspiel gegen Busto Arsizio. "Wir werden da alles reinschmeißen. Es natürlich eine schwere Aufgabe, aber wir wollen den Favoriten ärgern." Das habe man auch am Mittwoch im Hinspiel geschafft, sei im vierten Satz einem Tiebreak nah gewesen. "Da entschieden dann Kleinigkeiten, aber wir haben unser Herz reingeworfen und den Gegner unter Druck gesetzt." Doch jetzt hofft man beim Dresdner SC erst einmal, dass die "Reisegruppe" gut in Dresden und später in Schwerin ankommt.

Zweite Reise-Odyssee im Jahr 2022

Es ist nicht das erste Mal, dass der DSC in diesem Jahr vom Reise-Pech verfolgt ist. Schon im Januar erlebte das Team auf dem Weg zum Champions-League-Gruppenspiel gegen Lokomotiv Kaliningrad eine wahre Odyssee. Damals konnte man wegen schlechten Wetters und heftiger Sturmböen nicht am Zielort landen und musste zunächst in St. Petersburg zwischenlanden. Immerhin konnte die Nacht in einem Flughafenhotel verbracht werden.