Der Trainer gab vielen Spielerinnen Einsatzzeit, die sonst eher in der zweiten Reihe stehen. Im ersten Satz hatte der DSC nach langer Anreise zunächst Probleme, Oythe hielt die Partie bis zum 7:7 offen. Dann markierte Monique Strubbe mehrere direkte Aufschlagpunkte, der Vorsprung wuchs auf 13:7. Ein technischer Fehler des VfL beendete den Satz mit 25:17. Auch im zweiten Satz musste der DSC-Coach nach einigen Fehlern wechseln, so ging dieser Durchgang am Ende auch klar mit 25:17 durch. Im dritten Durchgang war der Widerstand des Zweitligisten nach einem schnellen 7:1 gebrochen.