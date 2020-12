Die Volleyballerinen des Dresdener SC haben in Wiesbaden einen letztlich ungefährdeten Pflichtsieg gefeiert. Die DSC-Frauen gewannen am Freitagabend (4.12.2020) 3:0 (26:24, 25:20, 25:19).

Die DSC-Frauen hatten gegen den couragiert mitspielenden Tabellen-Achten im ersten und dritten Satz so seine Probleme und lagen hier teilweise auch im Rückstand. Letztlich setzte sich aber die größere Routine und individuelle Klasse der Sächsinnen durch. Nach 83 Minuten nutzten die DSC-Frauen beim Aufschlag der Gastgeberinnen einen Fehler des VCW. Mit dem sechsten Saisonsieg bleibt der DSC-Tabellen-Zweiter. Am kommenden Spieltag empfangen die DSC-Frauen am 12. Dezember den Tabellen-Vierten Schwerin zum Spitzenspiel.