"Ja, wir haben eine Lücke", bestätigte der Vorstandsvorsitzende Jörg Dittrich "Sport im Osten", zeigte sich aber optimistisch: "Wir werden diese schließen. Wir werden das schaffen. Irgendwie." Dittrichs Blick ging vielmehr schon voraus auf die neue Spielzeit. Es sei jetzt die Aufgabe "dass dieser Klub, der so viele Titel und so viel Renommee für die Stadt gebracht hat" sauber von allen Partnern durchfinanziert werde, meinte Dittrich und schob hinterher: "Es geht darum, wie geht es weiter. Unsere Wettbewerber sind sicher nicht stehengeblieben."



Das frühe Aus im Meisterschaftsrennen macht die Sorgen nicht kleiner. Der Verein hatte zumindest mit dem Halbfinaleinzug geplant. So gehen jetzt auch Zuschauereinnahmen flöten. Allerdings wurden Medienberichten zufolge am Rande des Viertelfinal-Playoffs Sponsorengelder generiert, die die Etatlücke verkleinern. Die Rede ist dabei von aktuell noch fehlenden 60.000 Euro.