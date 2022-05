Haneline stammt aus Plattsmouth/Nebraska und spielte in ihrer Studienzeit an der University of Northern Iowa für die Universitätsmannschaft Panthers. 2017 wagte sie den Sprung nach Europa. Ihr Weg führte sie von Ungarn über Finnland 2020 in die Bundesliga, wo sie zunächst für die Roten Raben Vilsbiburg am Netz stand und anschließend nach Suhl wechselte.