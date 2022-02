Volleyball | Bundesliga Dresdner SC muss auf Mittelblockerin Strubbe verzichten

Hauptinhalt

Der Dresdner SC muss mehrere Wochen auf Monique Strubbe verzichten. Bei der Mittelblockerin wurde ein doppelter Bänderriss im rechten Sprunggelenk diagnostiziert. Das teilte der Verein am Freitag (18.02.2022) mit. Die 20-Jährige hatte sich die Verletzung am Dienstag in der Champions-League-Partie gegen den ukrainischen Vertreter Prometey Dnipro zugezogen.