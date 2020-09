Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC und das gesamte Trainerteam müssen in Quarantäne. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hatte die Mannschaft im Rahmen eines Testspiels in Polen Kontakt zu einer nunmehr positiv auf SAR-COV-2 getesteten Spielerin des gastgebenden Erstligisten Chemik Police. Deshalb kehrte der fünfmalige deutsche Meister vorzeitig am Donnerstag aus Polen zurück.

DSC-Trainer Alexander Waibl Bildrechte: imago images/photoarena/Eisenhuth