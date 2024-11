Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben zum Auftakt des CEV-Cups eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Alexander Waibl unterlag in einem hart umkämpften Erstrunden-Spiel beim französischen Erstligisten Vandoeuvre Nancy VB mit 1:3 (23:25, 21:25, 25:17, 23:25). Damit brauchen die Elbestädterinnen beim Rückspiel am kommenden Mittwoch in heimischer Arena ebenfalls einen klaren Sieg (3:0/3:1), um eine Entscheidung über den Einzug ins Achtelfinale im "Golden Set" zu erzwingen.