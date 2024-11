Volleyball | CEV-Cup Nachsitzen erwünscht: Dresdner SC will mit "Golden Set" Weiterkommen erzwingen

12. November 2024, 18:03 Uhr

Knifflige Aufgabe für die Volleyballfrauen vom Dresdner SC: Am Mittwoch will das Waibl-Team die 1:3-Hinspielniederlage gegen Nancy wettmachen, um in die nächste Runde einzuziehen. Dazu muss der "Golden Set" gewonnen werden.