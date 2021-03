Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC sind erfolgreich ins Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gestartet. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich im ersten Spiel der Best-of-three-Serie beim SC Potsdam mit 3:1 (18:25, 25:17, 28:26, 25:14) durch. Damit benötigt der Vorrundensieger aus Sachsen nur noch einen Sieg für den Einzug ins Finale. Die zweite Partie findet am kommenden Mittwoch in Dresden statt. Sollten die Brandenburgerinnen ausgleichen, wird das Entscheidungsspiel einen Tag darauf ebenfalls in der Elbestadt ausgetragen. Diese Spielreihenfolge war infolge der Corona-Pandemie beschlossen worden.