Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben die Chance auf die erste Meisterschaft nach fünf Jahren erhalten. In einem Play-Off-Halbfinal-Krimi haben sich die DSC-Frauen am Mittwoch (31.03.2021) mit 3:2 (16:25, 21:25, 25:20, 28:26, 15:10) gegen Potsdam durchgesetzt. In der best-of-three-Serie gewann der DSC damit 2:0. Im Finale müssen die DSC-Frauen nun gegen Schwerin oder Stuttgart ran.