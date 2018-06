Volleyball | Europacup Nach Modusänderung: Keine Champions League für Dresdner SC

Der Dresdner SC kann in der kommenden Saison nicht in der Champions League starten. Der Grund dafür ist eine Regel-Änderung durch den europäischen Verband und der Vorjahresverzicht der nationalen Konkurrenz. Somit tritt der DSC nun im CEV-Cup an.