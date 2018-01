DSC-Coach Alexander Waibl musste nach dem ersten Satz erst einmal die Ordnung wiederherstellen. Die klaren Ansagen setzten seine Spielerinnen in den Sätzen zwei bis vier gekonnt um. Bildrechte: IMAGO

In der Dresdner Margon-Arena merkte man den Dresdnerinnen an, dass die Saisonauftakt-Niederlage gegen den SC Potsdam noch in den Hinterköpfen steckte. Trotz schneller 4:0-Führung im ersten Satz, baute die Präzission im Abschluss und vor allem die Organisation der Annahme immer mehr ab. Diese Chance ließen sich die Gäste aus Potsdam nicht nehmen und gewannen den ersten Durchgang mit 25:22. Erst danach kam der "DSC-Zug" wie gewohnt ins Rollen und konnte mit brachialem Offensivspiel glänzen. Das lag insbesondere an der Steigerung der DSC-Zuspielerin Mareen Apitz. Ab diesem Zeitpunkt hatten die Potsdammerinnen nichts mehr dagegenzusetzen und mussten die individuelle Stärke der Dresdnerinnen anerkennen. Mit 25:19 und 25:20 gingen die Sätze zwei und drei klar an die Gastgeberinnen.