Nach der Saison 2020/21 beendete der gebürtige Schwarzwälder seine Profikarriere am Bodensee und absolvierte anschließend den Lehrgang zum A-Trainer. Der Weltklasse-Libero, der mit Friedrichshafen vier Meistertitel und fünf Pokalsiege holte und 2007 die Champions League gewann, aber auch mit Paris französischer Meister wurde, trug insgesamt 164 Mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Zu seinen größten Erfolgen zählen unter anderen die WM-Bronzemedaille 2014 und der fünfte Platz bei den Olympischen Spielen 2012 in London.

DSC-Coach Alexander Waibl Bildrechte: IMAGO / Pressefoto Baumann

In Dresden startet der zweifache Familienvater nun ins Trainergeschäft und unterschrieb beim sechsmaligen deutschen Meister einen Jahresvertrag. Waibl, der Steuerwald schon seit der Jugend kennt, sagte: "Wir hatten einige sehr gute Optionen für diese Trainerposition in unserer Mannschaft. Markus war allerdings stets meine erste Wahl, da ich den Umstand, dass er vom Frauen-Volleyball ungefähr so viel Ahnung hat wie ich vom Männer-Volleyball, spannend und inspirierend fand. Markus wird von den Frauen lernen, ich von den Männern. Darüber hinaus kann Markus seine Erlebnisse und Erfahrungen an unsere Spielerinnen weitergeben."