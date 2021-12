Der deutsche Meister Dresdner SC setzte sich am Samstag in heimischer Arena vor leeren Rängen gegen den USC Münster in einem umkämpften Spiel mit 3:1 (25:22, 25:21, 15:25, 25:21) durch.

Trainer Alexander Waibl hatte seine Formation gegenüber dem Spiel gegen Kaliningrad auf drei Positionen verändert. Das machte sich zunächst bemerkbar, denn die Gastgeberinnen fanden zu Beginn in Angriff und Abwehr noch nicht den richtigen Rhythmus. Doch in den Schlussphasen der ersten beiden Sätze spielte der DSC seine Qualitäten aus. Im dritten Abschnitt ging bei den Gastgeberinnen der Faden völlig verloren, es fehlte an der Durchschlagskraft im Angriff und die Waibl-Schützlinge gerieten schnell in deutlichen Rückstand, den sie nicht mehr aufholen konnten.