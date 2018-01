Vor 2.553 Zuschauern begann der DSC druckvoll und zog gegen die völlig überforderten Gäste schnell auf 12:1 davon. Trotz einiger Annahmeprobleme im Anschluss ging der erste Satz locker mit 25:15 an den Favoriten. Auch in den Folgesätzen dominierte der DSC klar das Geschehen. Nach 63 Minuten war der erste Sieg 2018 in trockenen Tüchern. DSC-Coach Waibl hatte in der Partie auch seinen jüngsten Spielerinnen Rica Maase und Camilla Weitzel Einsatzchancen. Dabei nutzte vor allem die 17-jährige Mittelblockerin Weitzel ihre Chance und wurde nach Abpfiff als "Wertvollste Spielerin" geehrt. Beste Angreiferin war Dominika Strumilo mit zwölf Punkten.

Dominika Strumilo war mit zwölf Punkten beste DSC-Angreiferin. Bildrechte: IMAGO