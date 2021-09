Quade hatte sich beim Vorbereitungs-Turnier in Polen am vergangenen Freitag im ersten Spiel bei einem Angriff ohne Fremdeinwirkung das Knie verdreht. Fast eine Woche später folgte die bittere Diagnose. Wie der Verein mitteilte, wird die Außenangreiferin "zeitnah in Dresden" operiert. Trotz großer Enttäuschung über die Verletzung hoffen Quade und der DSC auf einen Verlauf ohne Komplikationen und eine schnelle Genesungsphase.