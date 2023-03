Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben in Vilsbiburg eine glatte 0:3-Niederlage kassiert. Damit verpasste es das Team von Cheftrainer Alexander Waibl, den wichtigen vierten Platz für die Playoffs endgültig festzumachen. Die letzten beiden Hauptrundenspiele in Münster und gegen Spitzenreiter Stuttgart werden nicht einfacher. Ein Duell davon muss der DSC mindestens gewinnen, um sicher zu gehen. Als Tabellenvierter hätten die Dresdnerinnen in den Playoff-Viertelfinals ein Heimspiel mehr.