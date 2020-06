Volleyball | Bundesliga DSC verpflichtet US-Amerikanerin Madeleine Gates

"Wir waren auf der Suche nach einer dynamischen Mittelblockerin, die neben ihrer Kernkompetenz Block auch über einen ausgezeichneten einbeinigen Angriff verfügt. Madeleine bringt beides mit und hat dabei schon einiges an Erfahrung mit den kalifornischen Top-Universitäten UCLA und Stanford sammeln können", sagte DSC-Cheftrainer Alexander Waibl.

Für Gates ist mit dem Wechsel nach Dresden ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen: "Ich wollte unbedingt in der Deutschen Volleyball Bundesliga spielen, da das Niveau hier wirklich hoch ist. Der DSC ist ein eindrucksvoller Verein, bei dem sowohl die Trainer als auch die Spielerinnen jeden Tag danach streben, noch besser zu werden. Ich möchte in der kommenden Saison daran arbeiten, mich als vielseitiger Angreifer und Blocker weiterzuentwickeln. Ich hoffe natürlich darauf, mit dem Team einen Titel zu gewinnen."