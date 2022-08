Wenige Tage vor dem Start in die Vorbereitung auf die neue Saison hat Volleyball-Bundesligist Dresdner SC Außenangreiferin Julia Wesser mit ihrem ersten Profivertrag ausgestattet. Die 19-jährige gebürtige Dresdnerin, die in der DSC-Talenteschmiede des VC Olympia ausgebildet wurde, unterschrieb am Mittwoch (03.08.2022) für zwei Jahre.