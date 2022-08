Lena Linke wird für die kommenden drei Jahre Teil des Dresdner SC und komplettiert den Mittelblock. Das teilte der Volleyball-Bundesligist am Freitag (05.08.2022) mit. Die 18-Jährige unterstützte den Kader des DSC bereits in der vergangenen Saison und sprang sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League für die damals verletzte Monique Strubbe ein.