"Ich freue mich riesig, die Chance bekommen zu haben, für einen Topclub wie Dresden spielen zu dürfen. Ich denke, ich muss lernen, vielen, vielleicht neuen Anforderungen gerecht zu werden, aber genau das sehe ich als große Herausforderung für mich", wird die Annahme- und Abwehrspezialistin in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Ihr Vertrag in Münster lief noch bis 2022. Eine Ausstiegsklausel machte den vorzeitigen Wechsel möglich.

Die aus Borken stammende Bock tritt die Nachfolge von Lenka Dürr an. Die 30-Jährige führte den DSC in den letzten Wochen zum Gewinn der deutschen Meisterschaft gegen den MTV Stuttgart und verlässt die Dresdnerinnen nach zwei Jahren. Ob die 217-malige Nationalspielerin ihre Karriere ganz beendet, ist noch offen. In ihre Nachfolgerin setzt DSC-Coach Waibl große Hoffnungen. "Wir haben uns für Linda entschieden, weil Sie alles mitbringt, was wir auf der Liberaposition brauchen. Sie ist ein extremer Wettkampftyp, willensstark, schnell und bereit hart an sich zu arbeiten. Sie hat trotz ihres jungen Alters schon einige Erfahrungen sammeln können und wird sich sicher super zu uns passen."