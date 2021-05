Die Mannschaft des frischgebackenen Volleyballmeisters Dresdner SC nimmt Formen an. Das Team von Cheftrainer Alexander Waibl setzt weiter auf den Nachwuchs und stattet Außenangreiferin Sina Stöckmann vom Zweitligist VC Olympia Dresden , dem Bundesstützpunkt des Dresdner SC, mit ihrem ersten Profivertrag aus. Das teilte der DSC am Dienstag (25. Mai) während eines Pressegesprächs mit.

"Ich freue mich sehr über den Zweijahresvertrag, da ich mich unter großartigen Bedingungen und in einem Top-Team weiter entwickeln kann", sagte die Abiturientin zu ihrer Verpflichtung. Unter Waibl spielte Stöckmann schon im vergangenen Jahr dank eines Doppelstartrechts mit im Team und sammelte erste Erfahrungen in der Bundesliga. Waibl kennt die Stärken der Außenangreiferin und zeigte sich erfreut über die feste Verpflichtung. "Sina habe ich schon lange im Auge. Sie ist für mich eine spielstarke Athletin, eine emotionale Kämpferin und verfügt über eine tolle Ausstrahlung und sie ist Linkshänderin, was immer etwas Spezielles ist."

Stöckmann begann ihre Volleyball-Laufbahn 2010 beim Langebrücker Ballsportverein und wechselte 2016 an den Bundesstützpunkt nach Dresden. Unter Leitung von Bundesstützpunkttrainer Andreas Renneberg entwickelte sich das Talent kontinuierlich und sammelte in den vergangen beiden Jahren Erfahrungen in der 2. Bundesliga sowie in der Junioren-Nationalmannschaft.