"Das ist unser Satz", hieß es in diesem nach einem 1:4-Rückstand in der Auszeit. Die Netzkante half dann teilweise mit (6:8), es folgten gekonnte Angriffe in die Schnittstelle. Mit einem Block nutzte der DSC seinen ersten Matchball (15:13). Zuspielerin Mareen von Römer sagte: "Das war eine sehr gute Mannschaftleistung. Die Wechsel haben sehr gut funktioniert."