Paradox: Obwohl die DSC-Frauen die Hauptrunde als Tabellenerste vor den Stuttgarterinnen lagen, gehen die Dresdnerinnen in das Finalduell nur als Außenseiter. In dieser Bundesliga-Saison kassierte Dresden zwei klare 0:3-Niederlagen. "Wir haben es nicht geschafft, unseren Angriff durchzubringen und konnten den Angriff von Stuttgart nicht stoppen", so die nüchterne Analyse von DSC-Trainer Alexander Waibl vor dem Finale, das am Samstag mit einem Dresdner Heimspiel beginnt.