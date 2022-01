Cheftrainer Alexander Waibl warnte vorab vor allem vor den Kaliningrader Angreiferinnen Irina Voronkova und Malwina Smarzek, die seinem Team im Hinspiel mit jeweils 14 Punkten den Zahn gezogen hatten. "Wir hatten Mühe, den Ball auf den Boden zu bekommen. Das müssen wir diesmal unbedingt besser machen. Dazu sollten wir es schaffen, uns in der Block- und Feldabwehr zu steigern und diese beiden Top-Spielerinnen besser in den Griff zu bekommen", erklärte der 53-Jährige.

Jubel beim Dresdner SC nach der gelungenen Generalprobe gegen Schwerin. Bildrechte: imago images/Matthias Rietschel

Zuversicht gibt der jüngste Auftritt. Am vergangenen Freitag fertigte Dresden Schwerin im Ostklassiker glatt in drei Sätzen ab und sprang auf Tabellenplatz drei in der Bundesliga. "Der Sieg war schon wichtig, denn er gibt uns ein gutes Gefühl. Wir haben auf jeden Fall auch eine Chance in Kaliningrad. Im Vergleich zum Hinspiel kann es ja nur besser werden. Wir schauen einfach von Satz zu Satz", zeigte sich Kapitän Jennifer Janiska vor der Reise zuversichtlich. Auch Top-Scorerin Maja Storck kündigte an: "Wir wollen sie diesmal schon mehr ärgern als im ersten Match."