Emma Catherine Grome verstärkt Volleyball-Bundesligist Dresdner SC. Wie der Vizemeister und Pokalsieger am Freitag (30. Mai) bekanntgab, wechselt die US-Amerikanerin an die Elbe. Grome hatte an der Kentucky-University ihren College-Abschluss gemacht und zuletzt drei Monate in Puerto Rico gespielt. In ihrer College-Karriere galt die 22-Jährige als eine der besten Zuspielerinnen.