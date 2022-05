Die erst 19-jährige Zuspielerin Grabovská soll in der neuen Saison gemeinsam mit DSC-Eigengewächs Sarah Straube die Fäden im Spiel des Supercup-Gewinners ziehen. "Wir haben uns für Květa entschieden, weil sie optimal zu Sarah Straube passt. Sie ist ebenso jung und dynamisch und hat in der vergangenen Saison nachgewiesen, dass sie nicht nur sehr talentiert ist, sondern auch in der Lage ist, Bundesligaspiele auf höchstem Niveau zu gewinnen", erklärte Trainer Alexander Waibl.

Die aus Brno stammende Regisseurin, die in der abgelaufenen Saison in Wiesbaden ihre erste Auslandssaison bestritt, freut sich auf die neue Herausforderung: "Es war für mich eine absolut positive Überraschung, als ich vom Cheftrainer des DSC angesprochen wurde. Für mich als junge Spielerin, die aus Tschechien kommt, war das eine große Ehre. Die Philosophie des Teams hat mir sofort gefallen. Ich bin sehr froh, dass wir in Zukunft gemeinsam arbeiten." Auch auf die Atmosphäre in der Halle ist sie gespannt: "Ich habe gehört, dass die Fans in Dresden richtig Rabatz machen können, darauf freue ich mich besonders."