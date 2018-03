Der Dresdner SC hat das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Der Pokalsieger gewann am Mittwoch in eigener Halle das dritte und entscheidende Playoff-Viertelfinalspiel gegen den SC Potsdam mit 3:0 (25:16, 25:17, 25:12) und setzte sich in der Serie "best of three" mit 2:1 durch. Damit kann das Team von Alexander Waibl weiter auf das Double hoffen.