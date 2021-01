Volleyball | CEV-Pokal DSC steht vorzeitig im Viertelfinale gegen Istanbul

Bevor sich die Volleyballerinnen des Dresdner SC am Montag auf den Weg zum CEV-Cup ins türkische Istanbul machen, zieht das Waibl-Team überraschend ins Viertelfinale ein. Das gab der Verein am Sonntag (24.01.2021) bekannt. Da Achtelfinal-Gegner Maribor abgesagt hat, steht der DSC kampflos in der Runde der letzten acht. Dort geht es gegen Galatasaray Istanbul.