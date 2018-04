Nach dem Aus im Meisterschaftshalbfinale bastelt Volleyball-Bundesligist Dresdner SC bereits am Kader für die neue Saison. Wir der Verein am Freitag meldete, werden Eva Hodanová und Marrit Jasper den amtierenden Pokalsieger verlassen. Hodanová spielte zwei Jahre in Dresden, fiel zunächst wegen eines Kreuzbandrisses eine komplette Saison aus. Jasper kam vergangenen Sommer auf Suhl. "Ich hatte ein wirklich schönes Jahr hier in Dresden. Ich habe sehr viel gelernt und meine ersten deutschen Medaillen gewonnen", erklärt die Niederländerin.