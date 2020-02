Drei Tage nach dem Pokalerfolg in Mannheim haben die Volleyball-Frauen des Dresdner SC auf internationalem Parkett eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Alexander Waibl verlor das Hinspiel im Viertelfinale des europäischen Challenge Cups beim griechischen Erstligisten AO Thiras Santorini mit 1:3 ( 25:19, 24:26, 15:25, 17:25 ). Allerdings haben die Elbestädterinnen am 4. März im Rückspiel in der heimischen Arena noch die Möglichkeit, mit einem klaren Sieg und dem Gewinn des "Golden Set" das Halbfinale zu erreichen.

DSC-Coach Alexander Waibl. Bildrechte: imago images/Sven Ellger