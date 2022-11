Der erste umkämpfte Satz ging nach 27 Minuten mit 25:22 an Erfurt. Im zweiten Durchgang blieb es ebenfalls eng. Zwar führte der SWE schon mit 21:17, doch Straubing kämpfte sich nochmals heran. Dennoch behielten die Schwarz-Weißen mit 27:25 die Oberhand. Im dritten Satz führten die Gäste lange Zeit (8:4, 16:11, 21:16), doch Erfurt zeigte einen starken Schlussspurt und setzte sich noch mit 28:26 durch. Der Viertelfinalgegner wird am Sonntag zwischen Skurios Volleys Borken und den Ladies in Black Aachen ermittelt.