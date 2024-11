Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen sind im Achtelfinale des DVV-Pokals ausgeschieden. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt verlor am Sonntag das Duell bei Bundesligakonkurrent TSV Haching München nach 81 Minuten glatt in drei Sätzen (21:25, 23:25, 22:25). Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatte Sebastian Lucas Rösler, der zum wertvollsten Spieler der Partie gekürt wurde.