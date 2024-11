Die Rand-Leipzigerinnen begannen stark und gingen mit 6:1 in Führung. Diese hatte bis zu einem 0:5-Lauf beim Stand von 15:13 Bestand, der die Neuseenland-Volleys ins Hintertreffen brachte. Zum Abschluss des ersten Satzes ging es hin und her. Beim Stand von 24:23 und 25:24 vergaben die Gastgeberinnen zwei Satzbälle und verloren am Ende mit 25:27.