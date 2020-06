Die Volleyballerinnen des Dresdner SC könnten im Viertelfinale des DVV-Pokals auf den VfB Suhl treffen. Die Thüringerinnen kämpfen am Wochenende 7./.8. November gegen den VC Wiesbaden um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Der DSC hat als amtierender Pokalsieger ein Freilos und kann in der Auftaktrunde die Beine hochlegen. Ebenso die Schmetterlinge von Schwarz-Weiß Erfurt, die zwar im Lostopf der ersten Runde waren, aber ebenfalls ein Freilos zogelost bekamen.

Möglich macht das die veränderte Spielordnung, bei der in der Saison 2020/21 nur die Mannschaften der 1. Bundesliga der Frauen und Männer am DVV-Pokal teilnehmen. In einer einmaligen Auslosung wurden am Freitag (12. Juni) die Paarungen der Erstrundenspiele, alle folgenden Ansetzungen sowie die jeweiligen Heimspielrechte für alle weiteren Runden ermittelt.