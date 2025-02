Der letzte Sieg ist fünf Jahre her. Damals gewann der DSC gegen Allianz Stuttgart dramatisch nach Abwehr von fünf Matchbällen mit 3:2. Dabei war damals auch schon Spielführerin Sarah Straube, allerdings noch in einer ganz anderen Rolle: "2020 bin ich reingekommen als zweite Zuspielerin, wo die Situation eigentlich schon aussichtslos war. Da konnte man nicht mehr viel verlieren. Im Gegenteil, wir konnten dann viel gewinnen. Dieses Jahr ist es eben so, dass ich von Beginn an auf dem Feld stehe und dass ich auch die Rolle der Kapitinänin habe, was einfach eine ganz andere Verantwortung ist."

Bildrechte: imago images/Hentschel