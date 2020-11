Volleyball | DVV-Pokal Turniere in Stuttgart und Schwerin ermitteln Finalteilnehmer

Die Finalisten um den Volleyball-Pokal der Frauen sollen schon Mitte November feststehen. Wie die Volleyball-Bundesliga (VBL) am Donnerstag mitteilte, werden die Partien im Viertel- und Halbfinale bereits am 18. und 19. November ausgetragen. Sie finden in zwei parallelen Veranstaltungen in Stuttgart und Schwerin statt.