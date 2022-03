Das für Sonntag (06.02.2022) angesetzte Finale um den Volleyball-Pokal der Frauen zwischen dem MTV Stuttgart und dem Dresdner SC muss verschoben werden. Wie der Deutsche Volleyball-Verband am Mittwoch (02.03.2022) bekannt gab, kann die Partie wegen zu vieler Corona-Fälle beim Dresdner SC nicht am Sonntag ausgetragen werden.

"Nachdem bereits am vergangenen Wochenende mehrere Coronafälle im Dresdner Team bekannt geworden waren, wurden bei weiteren PCR-Testungen neue positive COVID-19-Ergebnisse festgestellt. Somit verfügt der Dresdner SC derzeit über weniger als acht Spielerinnen der Stammmannschaftsliste, sodass in enger Abstimmung mit allen Parteien eine Spielverlegung vereinbart wurde", heißt es in einer Pressemitteilung der Volleyball-Bundesliga (VBL). Zuvor hatte DSC-Managerin Sandra Zimmermann bei "Sport im Osten" bereits von weiteren Corona-Fällen berichtet.