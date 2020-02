Volleyball | DVV-Pokalfinale Finale gegen Stuttgart: Dresdner SC freut sich auf Mannheim

Hauptinhalt

Am Sonntag (ab 16:15 Uhr im Liveticker) steigt in Mannheim das DVV-Pokalfinale mit dem Dresdner SC. Das Team von Trainer Waibl trifft auf den amtierenden Meister MTV Stuttgart. Trotz der misslungenen Generalprobe gegen Vilsbiburg in der Liga herrscht bei den Dresdnerinnen große Vorfreude auf das Endspiel. Während der DSC die Trophäe bereits fünf Mal gewinnen konnte - zuletzt 2018, war das Team aus Schwaben, das in Mannheim als Favorit gilt, bislang drei Mal erfolgreich.