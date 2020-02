Der Dresdner SC hat das DVV-Pokalfinale gegen den MTV Stuttgart in fünf hochspannenden Sätzen gewonnen. 25:19, 25:20, 25:21, 28:26 und 17:15 hieß es am Ende aus Sicht des Teams von Alexander Waibl, das insgesamt fünf Matchbälle von Stuttgart abwehren konnte. Am Ende entschieden großer Teamgeist und purer Siegeswille zugunsten der Sächsinnen. "Das war heute pure Leidenschaft und ein großer Kampf des gesamten Teams", war DSC-Libera Lenka Dürr nach dem Spiel außer sich vor Freude.