Schwarz-Weiß Erfurt hat den ersten Saisonsieg um Haaresbreite verpasst. Nach dem teilweise desolaten Auftritt gegen Straubing zeigten die Thüringerinnen dabei eine enorme Leistungssteigerung. Jedoch reichten SWE auch vier Matchbälle beim Stand von 14:10 im fünften Satz nicht, um den ersten Erfolg einzufahren. Am Ende hieß es nach 141 Minuten in der Sporthalle am Platz der deutschen Einheit 2:3 (27:29,30:28,22:25,25:16,14:16).